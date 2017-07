Der zweitgrößte deutsche Küchenhersteller Alno ist zahlungsunfähig.

Das Unternehmen kündigte in Pfullendorf an, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen. Die Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Gläubigern seien gescheitert. Betroffen ist den Angaben zufolge auch das Tochterunternehmen Wellmann. Die Alno AG hat seit dem Börsengang 1995 fast jedes Jahr Verluste gemacht. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter.