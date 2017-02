Eine Postfiliale in München. Der Handyvertrag soll gekündigt werden. Ganz traditionell. Das Schreiben ist eilig. Der Postmitarbeiter schaut auf den Empfänger des Briefes:

"Also ein Übergabe-Einschreiben kostet 3,35 Euro und Einwurf drei Euro. Soll er unterschreiben oder nur in Briefkasten einwerfen lassen?"

Der Kunde rätselt. Was würde der Postler empfehlen? Das Schreiben soll so sicher und schnell wie möglich den Empfänger erreichen. Er erklärt: Generell gibt es heute drei verschiedene Möglichkeiten per Post: Bei der günstigsten Variante für 3 Euro - dem Einschreiben mit Einwurf - erhält man am Postschalter nur die Einlieferungsbestätigung. Bei der persönlichen Übergabe muss der Empfänger unterschreiben, der Status der Sendung ist online abrufbar. Bei der teuersten Variante – Einschreiben mit Rückschein - für 5,35 Euro schickt die Post eine schriftliche Bestätigung an den Absender zurück.

"Also ich verschicke das immer gegen Unterschrift, dann kann man sagen, hier das ist eure Unterschrift. Machen wir das? 3,35 Euro."

"Also es hängt ganz stark davon ab, um was für ein Schreiben es sich handelt, ob eine Frist eingehalten werden muss oder den Nachweis führen muss, dass das Schreiben angekommen ist."

Juliane von Behren von der Verbraucherzentrale Bayern kennt das Dilemma. Oft wird ein Handyvertrag zu spät gekündigt, ein Schreiben vom Gericht nicht akzeptiert, weil die Frist verstrichen ist.

Ihr Rat: "Es wird von den Gerichten immer noch als sicherstes Nachweismittel angesehen, das Einschreiben mit Rückschein. Aber es gibt ja auch noch andere Methoden."

Es kommt auf die Lesebestätigung an

Mit der Digitalisierung hat auch das klassische Einschreiben Konkurrenz bekommen. De-Mail, Fax, Email mit Einschreiben und Lesebestätigung. Doch da es sich dabei um Datenübertragung handelt, muss darauf geachtet werden, wie die Nachricht angekommen ist:

"Also grundsätzlich ist es so, wenn man einen qualifizierten Fax-Bericht hat, da wird nicht nur beim Sendebericht übermittelt, dass es halt gesendet wurde, sondern da wird noch die erste Seite mit abgedruckt und daraus kann man schließen, wie die Nachricht beim Empfänger angekommen ist, ob es leserlich ist oder nicht."

Genau darauf kommt es beim digitalen Kündigungen oder Gerichtsschreiben an: Auf den Nachweis, dass die Nachricht leserlich beim Empfänger angekommen ist und nicht als Datenschnipsel. Eine einfache Lesebetätigung, wie sie die meisten Email-Provider anbieten, reicht nicht aus, so die Verbraucherschützerin:

"Das ist von den Gerichten erst mal nicht abschließend geklärt und das Problem bei dieser Lesebestätigung ist auch: Wenn natürlich der Empfänger die Lesebestätigung anklickt und das bestätigt, dann ist es schon ein Indiz dafür, dass er es empfangen und auch gelesen hat, das Problem ist, dass der Empfänger die Lesebestätigung nicht anklicken muss."

De-Mail-Verfahren ans Gericht ist noch relativ neu

Bei dem relativ neuen De-Mail-Verfahren kann man ein Einschreiben ebenfalls online verschicken, der Anbieter speichert den elektronischen Brief und per Code kann der Empfänger die Nachricht abrufen. Doch auch hier rät Verbraucherschützerin Behren zu Vorsicht:

"Wie die Gerichte diese Online-Einschreiben werten ist noch nicht abschließend geklärt und deshalb sollte man, wenn es ganz dringend ist, vielleicht doch lieber auf das klassische Einschreiben mit Rückschreiben zurückgreifen."

Bleibt am Ende also doch lieber der Gang zur nächsten Postfiliale.