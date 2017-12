Der künftige ARD-Vorsitzende Wilhelm plädiert dafür, ein Gegengewicht zu den großen Internetanbietern wie Google oder Facebook zu schaffen.

Er sprach sich für eine länderübergreifende digitale Plattform der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa aus. Wilhelm sagte, Europa müsse in den nächsten Jahren entscheiden, ob seine Vielfalt und kulturelle Besonderheit erhalten bleiben solle oder ob es Teil einer von den USA dominierten digitalen Weltgemeinde werde.



Mit Blick auf Deutschland mahnte Wilhelm mehr Vielfalt in der Politikberichterstattung an. Talkshows seien zu dominant geworden. Zudem kündigte der Intendant des Bayerischen Rundfunks Einschnitte ins Programm an, falls der Rundfunkbeitrag nicht erhöht werden sollte.

