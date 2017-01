Künftiger US-Außenminster Kritik an Russland und China, Bekenntnis zur Nato

Rex Tillerson (dpa / picture-alliance / Sergei Ilnitsky)

Der designierte US-Außenminister Tillerson hat sich deutlicher als der künftige Präsident Trump von Russland distanziert.

Moskau bemühe sich zwar international um Respekt und Bedeutung, habe zuletzt aber amerikanische Interessen missachtet und stelle insofern ein Risiko dar, erklärte Tillerson in einer Anhörung vor dem Senat in Washington. Für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim müsse Präsident Putin zur Verantwortung gezogen werden. Ein Kriegsverbrecher sei er allerdings nicht - trotz der Bombardierung von Krankenhäusern in Syrien.



Kritik übte der designierte US-Außenminister auch an China. Im Hinblick auf Pekings Hoheitsansprüche im Südchinesischen Meer werde man eine klare Botschaft übermitteln müssen, sagte Tillerson. Die Errichtung künstlicher Inseln und die Stationierung militärischer Posten in dem Gebiet seien vergleichbar mit der Krim-Annexion.



Im Gegensatz zu Trump bekannte sich der designierte US-Außenminister zur Nato und zur gegenseitigen Beistandspflicht im Angriffsfall.