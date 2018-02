Bundeseentwicklungsminister Müller möchte sein Amt auch bei einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition behalten.

Er sei guter Dinge, dass Parteichef Seehofer dies so entscheide, sagte der CSU-Politiker dem Magazin "Focus". So habe ihn das Thema Entwicklungspolitik eingenommen. Außerdem verfüge er nach vier Jahren über Erfahrung und wertvolle Kontakte vor allem in Afrika.



Zugleich sprach sich Müller dafür aus, dass auch Außenminister Gabriel im Amt bleibt. In der Politik gefalle es ihm, wenn jemand wie Gabriel "unkonventionell und spontan" sei. Die Entscheidung obliege aber der SPD.

