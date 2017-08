Seit 20 Jahren steht das Internationale Künstlerhaus "Villa Concordia" für den Austausch zwischen den Kulturen und Künsten. Der Bukarester Komponist und Pianist Dan Dediu und der Wuppertaler Bratscher und Komponist Thomas Beimel sahen sich in Bamberg nicht zum ersten Mal. Aber ihre gemeinsame Zeit als Stipendiaten im Jahre 2005 bestärkte sie in ihrem künstlerischen Dialog immens.

Das Kölner Minguet Quartett nahm in diesem Jahr den Faden auf. In einem Sonderkonzert zum 50sten Geburtstag Dan Dedius und in Gedenken an den 2016 verstorbenen Thomas Beimel spielten sie in der "Villa Concordia" Streichquartette beider auf ebenso energievolle wie hinreißende Art.

Thomas Beimel

"Sonata Memoria"

"ugarit"

"mneme"

Dan Dediu

Streichquartett Nr. 4 "Alphabet in Whirly Music"

"BeiT"

Streichquartett Nr. 5 "Sphères"

Minguet Quartett

Franz Tröger – Spieluhr

Mitschnitt vom 1. Juni 2017 im Internationalen Künstlerhaus "Villa Concordia"

