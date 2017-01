Künstlerin Isa Genzken erhält Kaiserring der Stadt Goslar

Isa Genzken im vergangenen April bei einer Retrospektive in Berlin. (dpa / Jens Kalaene)

Die Berliner Künstlerin Isa Genzken erhält in diesem Jahr den Kaiserring der Stadt Goslar.

Dies gab der Goslarer Oberbürgermeister Junk bekannt. Er sagte, Genzken führe seit mehr als 30 Jahren den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an. Ihre Werke thematisierten die Umbrüche, die Gegensätze und die Gewalt unserer Gesellschaften. Die Auszeichnung wird am siebten Oktober überreicht. Künstlerisch bewegt sich Genzken auch in der Malerei und der Fotografie. Ihre Werke sind in Museen in vielen Ländern der Erde zu sehen. Der Kaiserring gilt als einer der wichtigsten internationalen Kunstpreise.