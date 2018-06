Der 29-Jährige ist mathematisch ausgebildeter Humorproduzent und arbeitet als Autor der Onlineausgabe der "heute show". Er war als Humorbotschafter in China, hat sich über unzählige Sieger-Whiskys von Poetry-Slams zum Nightwash Talent Award und ins Internet gespielt, aber auch mit "Super Funny" seit einiger Zeit sein eigenes Soloprogramm auf die Bühne gebracht. Manche halten Thomas Spitzer ohnehin für den krassesten "Banger im game", was immer das bedeuten mag. Sein trockener bis schwarzer Humor jedenfalls spricht für ihn. Und den lebt er auch als Autor aus, darunter sein von ihm selbst so benanntes Hauptwerk "Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht". In seiner Soloshow erzählt er allerdings erst einmal von zu Hause - und auch von seinem Chamäleon Fridolin.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer mit Studiogästen (Marvin Ruppert)