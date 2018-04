Die Europäische Kommission hat Investitionen in Milliardenhöhe in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz angekündigt.

Europa müsse bei innovativen Entwicklungen Vorreiter sein, sagte Digitalkommissarin Gabriel in Brüssel. Bis 2020 seien deshalb rund 20 Milliarden Euro nötig. Um diese Mittel maßgeblich im privaten Sektor zu mobilisieren, stelle die Kommission selbst zunächst 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Gabriel verwies darauf, dass derzeit in Asien drei Mal und in Nordamerika fünf bis sechs Mal so viel Geld in die Künstliche Intelligenz investiert werde.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.