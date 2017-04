Auch Computerprogramme haben Vorurteile.

Das haben Wissenschaftler aus Princeton in einer Studie belegt. Sie haben dafür mit einem Computerprogramm einen Test aus der Psychologie gemacht, der unbewusste, stereotype Erwartungen offenlegen soll. Dabei müssen Verbindungen zwischen verschiedenen Begriffe hergestellt werden. Und heraus kam: Das Programm beurteilte Vornamen, die oft von schwarzen Männern in den USA getragen werden, als eher unangenehm und Namen, die unter Weißen üblich sind, dagegen als eher angenehm. Weibliche Vornamen wurden eher mit Kunst verknüpft, männliche eher mit Mathematik.



Die Erklärung der Forscher ist relativ einfach: Die Computerprogramme lernen anhand von Datensätzen. Und wenn in diesen Datensätzen explizit oder implizit Stereotype enthalten sind, dann lernt das Computerprogramm die mit. Die Auswahl der Datensätze, mit denen Computerprogramme lernen, ist also entscheidend. Andererseits, so die Forscher, könnten stereotype Programme auch wichtige Erkenntnisse liefern - indem sie zeigen, welche Vorurteile gängig sind.