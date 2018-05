Die große Koalition will Chancen und Risiken des Wandels durch künstliche Intelligenz untersuchen und diskutieren.

Dazu setzten die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD bei ihrer Klausurtagung im bayerischen Murnau eine Fachkommission ein. Die Fraktionen betonten, in Zukunft könne künstliche Intelligenz Ärzte bei der Diagnose und Therapie unterstützen, bei der Feuerwehr für mehr Sicherheit sorgen oder die Städte durch intelligente Verkehrsteuerung entlasten.



Der Robotikforscher Sami Haddadin von der Technischen Universität München zeigte in Murnau einen Prototypen, der Mobiltelefone zusammenbauen kann. Damit soll es möglich sein, solche Geräte wieder in Deutschland zu fertigen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.