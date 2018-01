Rund 1.400 Flüchtlinge sind gestern auf dem Mittelmeer gerettet worden.

Es seien auch zwei Tote geborgen worden, teilte die italienische Küstenwache am Abend mit. An den insgesamt elf Rettungsaktionen waren demnach die italienische Polizei und die Küstenwache, die EU-Mission Sophia und die spanische Hilfsorganisation Proactiva beteiligt.



Seit Jahresbeginn wurden laut dem Innenministerium in Rom fast eintausend gerettete Menschen nach Italien gebracht. Dies seien 60 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Nach UNO-Angaben starben in diesem Jahr bereits 173 Flüchtlinge bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.