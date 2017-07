In Bayreuth sind die 106. Richard-Wagner-Festspiele eröffnet worden.

Zum Start wurde die Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" in einer Neuinszenierung von Barrie Kosky gezeigt. Unter den Ehrengästen waren König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden sowie Bundeskanzlerin Merkel. Weiter stehen in dieser Saison "Tristan und Isolde", "Parsifal" und der vierteilige "Ring des Nibelungen" auf dem Spielplan. Die Festspiele enden am 28. August.