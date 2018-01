Der Regisseur Dieter Wedel tritt als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück.

In einer Pressemitteilung der Festspiele heißt es, Wedel sei nach den Ereignissen der vergangenen zwei Wochen gesundheitlich angeschlagen. Der Regisseur erlitt den Angaben zufolge eine Herzattacke und liegt im Krankenhaus.



Wedel selbst erklärt in einer Stellungnahme, er sehe sich einer nicht enden wollenden Flut schwerster Anschuldigungen ausgesetzt. In diesem Klima der Vorverurteilung könne er den Kampf um seine Reputation nicht gewinnen. - Mehrere Schauspielerinnen hatten berichtet, Wedel habe sie - teilweise vor Jahrzehnten - sexuell missbraucht. Der 75-Jährige streitet das ab.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.