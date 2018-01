Valletta haben die Feierlichkeiten zum Jahr als Europas Kulturhauptstadt 2018 begonnen.

Auf den vier Hauptplätzen der Hauptstadt Maltas gibt es zahlreiche Shows - darunter von der katalanischen Theatergruppe Fura dels Baus, die für ihre provokanten und spektakulären Aufführungen bekannt ist. Die Stadt erwartet am Abend bis zu 100.000 Besucher.



In Valletta und auf der gesamten maltesischen Inselgruppe sind das Jahr über rund 400 Veranstaltungen geplant. Premierminister Muscat sagte, die Malteser hätten nicht bei Null anfangen müssen: "Wir mussten nur um uns herum schauen und diese Gebäude herrichten, um Besucher willkommen zu heißen." Valletta hat nur rund 6000 Einwohnern und ist die kleinste und südlichste Hauptstadt in der EU. Die Stadt liegt in einer Festung und ist Unesco-Weltkulturerbe.



Neben Valletta ist das niederländische Leeuwarden in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Dort beginnen die Eröffnungsfeierlichkeiten am 26. Januar.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.