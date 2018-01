Als Kulturhauptstadt Europas 2018 ist Valletta in das Jahr gestartet.

Auf mehreren Plätzen der Hauptstadt Maltas gab es am Abend Aufführungen. Erwartet wurden bis zu 100.000 Besucher. In Valletta und auf der gesamten maltesischen Inselgruppe sind das Jahr über rund 400 Veranstaltungen geplant. Valletta hat nur rund 6.000 Einwohner und ist die kleinste und südlichste Hauptstadt in der EU. Die Stadt liegt in einer Festung und ist Unesco-Weltkulturerbe.



Neben Valletta ist das niederländische Leeuwarden in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Dort beginnen die Eröffnungsfeierlichkeiten am 26. Januar.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.