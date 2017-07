Das seit knapp einem Jahr geltende Gesetz zum Schutz von Kulturgütern hat sich nach Einschätzung der zuständigen Staatsministerin Grütters bewährt.

Erste Zahlen zeigten, dass es in keinem Bereich eine Antragsflut gebe, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presseagentur. So habe es in den ersten acht Monaten der Geltungszeit bundesweit 688 Genehmigungen für eine Ausfuhr in den EU-Binnenmarkt gegeben. Der Kunsthandel hatte mit 10.000 Anträgen gerechnet. In einem einzigen Fall wurde Ministerin Grütters zufolge eine Eintragung in die Liste national wertvoller Kulturgüter beantragt - und das vom Eigentümer selbst. Bei Zollkontrollen seien bislang etwa in eine Dutzend Fälle antike Objekte ohne Herkunftsdokumentation aufgefallen.