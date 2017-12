Kulturzentrum in Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Kulturzentrum in Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Im Internet wurde ein Bekennerschreiben der Terrormiliz IS verbreitet, das jetzt auf seine Echtheit überprüft wird.

Präsident Ghani verurteilte den Anschlag als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Angriff auf den Islam. Wie das Innenministerium mitteilte, hatte sich der Täter vor einem schiitischen Kulturzentrum in die Luft gesprengt. Als Helfer zum Tatort eilten, explodierten zwei weitere Sprengsätze vor dem Gebäude.



Bei einer weiteren Explosion in der nordafghanischen Provinz Balkh kamen sechs Kinder ums Leben. Der Bezirkskommandeur erklärte, die Opfer im Alter von acht bis zehn Jahren seien in ein Minenfeld geraten. Er machte die radikalislamischen Taliban für den Angriff verantwortlich. Ziel seien eigentlich afghanische Sicherheitskräfte gewesen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.