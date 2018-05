Die Zahl der Schüler in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich um mehr als zwei Prozent erhöhen.

Entgegen der letzten Prognose rechnet die Kultusministerkonferenz nun mit 11,2 Millionen Schülerinnen und Schülern im Jahr 2030. Die Entwicklung sei im Wesentlichen demografisch bedingt. Sie beruhe auf gestiegenen Geburtenzahlen, aber auch auf einer weiter hohen Zahl der Zuwanderer, nicht nur in Folge der Flüchtlingsbewegung.



In der ausführlichen Berechnung wird zwischen Schularten und Regionen unterschieden. Während der Anstieg der Schülerzahlen demnach in west- wie ostdeutschen Flächenstaaten moderat ausfällt, ist die Entwicklung in den Stadtstaaten erheblich: Dort werden 2030 im Vergleich zu 2016 mehr als 20 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler erwartet. Die Zahl an den allgemeinbildenden Schulen steigt (um 5,1 Prozent auf 1,1 Millionen), an den beruflichen Schulen hingegen sinkt sie im gleichen Zeitraum (um 6,7 Prozent auf 2,3 Millionen).



Erhoben werden die Daten durch eine eigene Umfrage durch die Ministerien in den Ländern, die für Schulen zuständig sind. Wichtig ist die Prognose, weil sie die Grundlage für die Einstellungen von Lehrern in den Ländern bilden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.