Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Holter, hat internationale Schulpartnerschaften als "wichtigen Beitrag zur Demokratieerziehung" gewürdigt.

Sie eigneten sich in besonderer Weise dazu, tolerantes Handeln zu lernen, sagte Holter bei der Eröffnung einer Fachtagung zu dem Thema in Weimar. Junge Menschen würden befähigt, für Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einzutreten, betonte Holter. Er würdigte in diesem Zusammenhang auch die seit zehn Jahren bestehende Initiative des Auswärtigen Amtes, die deutsche Schulen mit ausländischen zusammenbringt. Schüler könnten dadurch ein Verständnis dafür entwickeln, was andere Gesellschaften an- und umtreibe, sagte Holter.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.