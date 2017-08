Kumpanei oder Partnerschaft Politik und Autobranche nach dem Diesel-Gipfel

Der Diesel-Skandal nagt am Image der deutschen Autobauer. Die Affäre um Abgasbetrug und dreckige Luft in großen Städten frisst am Vertrauen von Millionen Käufern und stellt die Zukunft einer Technologie "Made in Germany" in Frage. Hilft die Bundesregierung nun VW, Daimler, Porsche und Co. aus der Patsche?

Diskussionsleitung: Catrin Stövesand, Deutschlandfunk