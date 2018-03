Frauen haben kein Anrecht auf eine weibliche Form in Formularen.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Er wies damit die Revision einer Sparkassen-Kundin aus dem Saarland zurück. Sie wollte durchsetzen, auch in unpersönlichen Vordrucken als "Kundin" und nicht als "Kunde" angesprochen werden. Dazu erklärten die Richter, mit verallgemeinernden Ansprachen in männlicher Form würden Frauen nicht wegen ihres Geschlechts benachteiligt. Die Anrede "Kunde" sei weder ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht noch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.



Wörtlich heißt es: "Die Klägerin erfährt allein durch die Verwendung generisch maskuliner Personenbezeichnungen keine Benachteiligung im Sinne von § 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Maßgeblich für die Beurteilung, ob die betroffene Person eine weniger günstige Behandlung erfährt als die Vergleichsperson, ist die objektive Sicht eines verständigen Dritten, nicht die subjektive Sicht der betroffenen Person."



Die Klägerin kündigte den Gang vor das Bundesverfassungsgericht an. Die Frauenrechtlerin hatte in der Vergangenheit bereits in ähnlichen Fällen den juristischen Weg bestritten. Unter anderem setzte sie durch, dass Frauen in Pässen als "Inhaberin" bezeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.