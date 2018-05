Rund 2.000 Menschen haben in drei Städten Bayerns gegen die geplante Novelle des Polizeiaufgabengesetzes protestiert.

Die größte Kundgebung gab es in Bamberg. Statt der angemeldeten hundert Teilnehmer kamen laut Polizei rund 1.500. Kleinere Kundgebungen gab es in Ingolstadt und Murnau. Vorgestern waren Zehntausende in München auf die Straße gegangen.



Bayerns Ministerpräsident Söder bekräftigte, er sehe keinen Anlass für Änderungen an dem Entwurf. Er werde aber eine Kommission einberufen, die die Umsetzung des Gesetzes überprüfen werde, sagte der CSU-Politiker. Der Landtag soll kommende Woche entscheiden. Auf dem Bundesparteitag der FDP warnte Parteichef Lindner Bayern davor, die Grenze vom Rechtsstaat zum Polizeistaat zu überschreiten. - Kritikern zufolge gibt das neue Gesetz der Polizei zu viele Befugnisse.

