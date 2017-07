In Athen ist die Kunstschau documenta 14 zuende gegangen.

Nach Angaben der Veranstalter konnten in den hundert Tagen an den Ausstellungsorten über 320.000 Besucher gezählt werden, rund ein Viertel der Gäste seien Deutsche gewesen. Die rund 150 Künstler, die ihre Arbeiten in der griechischen Hauptstadt präsentierten, sind auch in Kassel vertreten. Dort dauert die documenta noch bis zum 17. September. Ausstellungsmacher Szymczyk hatte unter dem Motto "Von Athen lernen" erstmals einen gleichberechtigten zweiten Standort für die weltweit wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst eingeführt.