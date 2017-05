Der Deutschlandfunk als Medienpartner der documenta - diese Rolle übernehmen wir sehr gerne. Wir leben in angespannten Zeiten, in denen vieles, was lange gesetzt schien, in Bewegung geraten ist, in denen wir an vielen Fragen nicht mehr vorbei kommen: "In welcher Gesellschaft wollen wir leben?" "Welche Werte sind uns wichtig?" und "Wie wollen wir Freiheiten bewahren und das Zusammenleben stärken?"

Mit anderen Worten: Wir leben in Zeiten, in denen wir immer intensiver spüren, wie sehr Kultur auch politisch ist - und wie umgekehrt die Politik immer auf kulturelle Fundamente angewiesen ist. Auch deshalb haben wir gerne das Angebot angenommen, uns als Medienpartner der documenta 14 zu engagieren. Die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung, die Sie als Nutzer besonders schätzen, ist davon unberührt: Engagement ist aus Sicht des Deutschlandfunk zu jeder Zeit immer kritisches Engagement.

So klingt ab heute im Deutschlandfunk täglich ein Echo der "documenta 14" durch das Programm. In einer Sendereihe stellen wir Künstlerinnen und Künstler der documenta und ihre Werke vor. Diese Kurzporträts werden als akustischer Zwischenruf in den "Informationen am Morgen" und in "Kultur heute" und in "Studio 9"/Deutschlandfunk Kultur auftauchen und intensive, überraschende Einblicke in die zeitgenössische Kunst liefern.

Im Radioprojekt "Every Time A Ear di Soun" von Deutschlandradio Kultur senden während des gesamten Ausstellungszeitraums acht Radiosender aus aller Welt vier Stunden täglich ein "documenta 14"-Radioprogramm mit ausgewählten Vorträgen und Konzerten, akustischen Kunstwerken und Archivmaterial. Dazu Live-Berichterstattung, Gespräche, Essays, Radiokunst in unseren Programmen - und hier online, im Themenportal.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich von den Ideen und Projekten unserer Radiomacher und der Künstler der documenta anstecken lassen!

Ihr

Andreas Weber

Programmdirektor Deutschlandradio