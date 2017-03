Der Unternehmer und Kunstsammler Gerard Corboud ist tot.

Wie die Stadt Köln mitteilte, starb er gestern in der Schweiz im Alter von 91 Jahren. Oberbürgermeisterin Reker erklärte, Corbouds Name und seine Stiftung würden auf ewig mit dem Wallraf-Richartz-Museum verbunden bleiben. Corboud, der viele Jahre in Köln lebte, hatte der Stadt 2001 seine

Sammlung impressionistischer Gemälde als Ewige Leihgabe überlassen. Darunter sind Werke von Renoir, Monet, Cezanne,

Gauguin und van Gogh.