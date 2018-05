Sie erinnere sich immer wieder gerne an den Gewinn der Weltmeisterschaft. Sie blicke voller Stolz auf das zurück, was sie dort erreicht habe. Leider habe sich nach ihrem Titel kein weiteres öffentliches Interesse an ihr eingestellt: "Ich bin stark auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren. Aber da hat sich im Vergleich zu vorher nichts verändert", resümiert Milena Slupina.

Kunstradfahrerin Milena Slupina. (imago sportfotodienst)

Sie fühle sich weder vom Weltradsportverband UCI noch vom Bund Deutscher Radfahrer ausreichend gefördert: "Da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Dadurch, dass Kunstradsport eben auch nicht olympisch ist, sind die anderen Disziplinen im Radsport präsenter und erscheinen als wichtiger", bemängelt Slupina.