In Köln haben sich tausende Kurden aus ganz Deutschland versammelt, um gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren.

Nach Angaben der Polizei gab es in der Innenstadt erste Auseinandersetzungen. Außerdem habe man zahlreiche Fahnen mit verbotenen Symbolen beschlagnahmt. Insgesamt werden rund 20.000 Teilnehmer erwartet, darunter auch einige hundert gewaltbereite Kurden sowie Anhänger der linskautonomen Szene. Die Polizei geht von einem hohen Konfliktpotenzial aus und ist mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz.



Die türkische Offensive in Nordsyrien zielt auf die Kurdenmiliz YPG, die von der Regierung in Ankara als Terror-Organisation gesehen wird. Die USA betrachten sie dagegen als wichtigen Partner im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.