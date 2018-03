Nach mehr als fünf Monaten hat die irakische Regierung die Blockade des Luftraums der Kurdengebiete im Norden des Landes wieder aufgehoben.

Ministerpräsident al-Abadi habe angeordnet, die Flughäfen auch für internationale Verbindungen wieder zu öffnen, teilte sein Büro mit. In den vergangenen Monaten konnten die Flughäfen in Erbil und Sulaimanija nur vom Irak aus angeflogen werden. Dadurch wurde die wirtschaftliche Lage in den Kurdengebieten verschärft. Die Regierung hatte die Blockade Ende September verhängt. Sie reagierte damit auf die umstrittene Volksabstimmung, in der sich die Kurden mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit vom Rest des Landes ausgesprochen hatten.

