Im Konflikt um eine Unabhängigkeit der nordirakischen Kurden hat die Zentralregierung in Bagdad die Türkei und den Iran gebeten, ihre Grenzen zu den Kurdengebieten zu schließen.

Die beiden Nachbarländer seien zudem gebeten worden, jeglichen Handel mit den Kurden einzustellen, berichtete das irakische Staatsfernsehen. Zuvor hatte Bagdad bereits internationale Flüge in die Region untersagt.



Das Land reagiert mit dem Maßnahmen auf das Unabhängigkeitsreferendum in den Kurdengebieten Ende des vergangenen Monats. Trotz internationaler Kritik hatten 92 Prozent der Teilnehmer für einen eigenen Staat gestimmt. Die Türkei und der Iran lehnen die Abstimmung ebenfalls ab. Auch in ihren Ländern gibt es größere kurdische Minderheiten.