Die irakische Armee hat mit ihrer Offensive im Norden des Landes nach eigenen Angaben alle Ziele erreicht.

Die Armeeführung erklärte in Bagdad, die Sicherheit in der Provinz Kirkuk mit ihren Ölquellen sei wieder hergestellt. Auch kontrolliere man die Provinzen Dijala und Niniveh. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer hatten sich weitgehend kampflos aus den Gebieten zurückgezogen. Die Provinzen waren nach der Vertreibung der IS-Terrormiliz von den Kurden kontrolliert worden. Sie zählen aber bis auf kleinere Teile offiziell nicht zu den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak, sondern werden von der Zentralregierung beansprucht.



Der Konflikt war eskaliert, nachdem die Kurden vor einigen Wochen in einem Referendum mit großer Mehrheit für eine Loslösung vom Irak gestimmt hatten.