Die türkische Regierung hat die gestrige Kurden-Demonstration in Frankfurt am Main kritisiert.

In einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara heißt es, es zeuge von Doppelmoral, wenn auf der Kundgebung Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden könnten, zugleich aber Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland untersagt würden.



Rund 30.000 Kurden aus ganz Deutschland waren gestern in Frankfurt am Main gegen die Pläne des türkischen Präsidenten Erdogan auf die Straße gegangen, seine Machtbefugnisse durch ein Verfassungsreferendum auszuweiten. Dabei wurden auch Porträts von PKK-Chef Öcalan gezeigt.