Der Generalsekretär der kurdischen Gemeinde in Deutschland, Basar, hat Europa vorgeworfen, den Entwicklungen im Norden Syriens untätig zuzusehen.

Basar sagte im Deutschlandfunk, es seien grauenhafte Nachrichten aus der Region Afrin, die an der westlichen Wertegemeinschaft zweifeln ließen. Beobachter vor Ort berichteten der kurdischen Gemeinde in Deutschland von Hinrichtungen und Folterungen auf offener Straße. Menschen würden mit Ruten geschlagen und verfolgt. Dass die türkische Armee bei ihrem Einsatz in Afrin Zivilisten verschone, könne er nicht bestätigen.



Die türkische Offensive richtet sich gegen die kurdische Miliz YPG, die von der Türkei wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen PKK als Terror-Organisation betrachtet wird. Für die USA ist die YPG allerdings ein wichtiger Partner bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS. Gestern hatte die türkische Armee die Stadt Afrin vollständig besetzt. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht.



Basar verteidigte die Ankündigung der kurdischen YPG-Kämpfer in der Region, künftig eine Guerilla-Taktik zu verfolgen: Man dürfe die Region nicht den Dschihadisten der Freien Syrischen Armee überlassen. Früher habe Afrin als einigermaßen sicher gegolten. Europa habe das "Demokratieprojekt" in der Region aber im Stich gelassen. Basar empfahl Europa, eine Mediatorenrolle zu übernehmen, indem man eine demokratische Selbstverwaltung in der Region Afrin einfordere und etabliere.



Mit Blick auf Deutschland appellierte er an die Kurden, sich nicht radikalisieren und instrumentalisieren zu lassen und Konflikte nicht auf dem Rücken des deutschen Staates auszutragen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.