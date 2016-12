Kurie Papst spricht von böswilligen Widerständen gegen Reformkurs

Papst Franziskus auf dem Weg zu einer Audienz in Rom (picture alliance / dpa / ANSA / Giuseppe Lami)

Papst Franziskus hat seinen Reformkurs verteidigt.

Reformen seien ein Zeichen von Vitalität der Kirche und stets notwendig, sagte er in seiner Weihnachtsansprache vor Kardinälen und vatikanischen Behördenleitern in Rom. Als Leitlinien nannte er die Stichworte Dialogkultur, die Einbindung von Frauen und Laien in Führungsaufgaben und eine ständige Fortbildung der Kurienmitarbeiter. Mit der Praxis, ungeeignete Amtsinhaber zu befördern, um sie wegzubekommen, müsse Schluss sein, betonte Franziskus. - Im vergangenen Monat hatten vier Kardinäle den Papst öffentlich aufgefordert, Stellung zu einem Schreiben zu beziehen, in dem es unter anderem um einen offeneren Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen geht.