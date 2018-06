Zwei Tage vor den Wahlen in der Türkei hat die Opposition Präsident Erdogan gestern mit einer weiteren Massenkundgebung in der Hauptstadt herausgefordert. Hunderttausende Menschen kamen Medienberichten zufolge in Ankara zu einem Auftritt des Kandidaten der Republikanischen Volkspartei, Ince, zusammen.

Dabei forderte dieser Erdogan zu einem Fernsehduell auf. Wörtlich sagte der CHP-Politiker: "Morgen ist der letzte Abend. Stellen Sie sich mir, wenn Sie den Mut haben." Bereits am Donnerstag waren Hunderttausende zu einer Veranstaltung Inces in Izmir gekommen. Heute will er eine weitere Großkundgebung in Istanbul abhalten.



In der Türkei finden morgen vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Erdogan gilt als Favorit. Es ist jedoch unsicher, dass er in der ersten Runde die nötige Mehrheit erhält.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.