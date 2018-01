Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Kurzbesuch nach Bulgarien.

In der Hauptstadt Sofia kommt sie mit Regierungschef Borissow zusammen. Dabei soll es vor allem um die EU-Ratspräsidentschaft gehen, die Bulgarien zu Jahresbeginn von Estland übernommen hat. Dabei dürfte die Reform der Asyl- und Migrationspolitik der EU thematisiert werden. Die Regierung in Sofia hat sich zudem die Integration seiner Balkan-Nachbarländer in die EU auf die Agenda gesetzt. Für Mai ist ein EU-Balkan-Gipfel geplant.

