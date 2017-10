Der mexikanische Filmemacher Alejandro González Iñárritu erhält einen Sonder-Oscar für seinen Virtual-Reality-Kurzfilm über Flüchtlinge auf dem Weg von Mexiko in die USA.

Wie die Oscar-Akademie mitteilte, wird die Auszeichnung am 11. November übergeben. Der Film setze die neue Technologie für ein visionäres und mächtiges Erlebnis des Geschichtenerzählens ein, teilte die Akademie zur Begründung mit.



In sechs Minuten erlebt der Zuschauer per Virtual-Reality-Brille, wie Flüchtlinge die Wüste zwischen Mexiko und den USA durchqueren. Derzeit ist das Werk in Museen in Los Angeles, Mexiko-Stadt und Mailand zu sehen. - Zu den von Iñárritu in den vergangenen Jahren gedrehten Spielfilmen gehören "Babel", "Birdman" und "The Revenant".