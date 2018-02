In Kuwait geht heute die dreitägige Konferenz zum Wiederaufbau des Irak zu Ende.

Die internationalen Geberländer wollen dabei ihre finanzielle Unterstützung für das Land zusagen. Für Deutschland nimmt Entwicklungsminister Müller an der Konferenz teil. UNO-Generalsekretär Guterres rief die Geberländer zu einem starken Engagement beim Wiederaufbau des Irak auf. Der Kampf gegen die Terrormiliz IS habe große Zerstörungen verursacht. Ganze Städte seien unbewohnt, sagte Guterres in Kuwait-Stadt.



Hören Sie hier noch ein Interview zur Geberkonferenz in Kuwait - mit dem Islamwissenschaftler Christoph Günther.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.