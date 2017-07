In der Krise um Katar rufen die USA, Großbritannien und Kuwait alle beteiligten Staaten zur Verständigung auf.

Der Streit müsse so schnell wie möglich im Dialog gelöst werden, hieß es in einer Erklärung in Kuwait. Dort führen US-Außenminister Tillerson und der britische Nationale Sicherheitsberater Sedwill zur Zeit Gespräche. Tillerson will anschließend nach Katar und Saudi-Arabien weiterreisen.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben vor gut einem Monat ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat vor, Terror-Organisationen zu finanzieren. Katar bestreitet das.