Die tschechische Regierung hat beschlossen, einen Schweinemastbetrieb zu kaufen, der auf dem Gelände eines früheren deutschen Konzentrationslagers steht.

Kulturminister Herman sagte in Prag, die Schweineställe in Lety, 100 Kilometer südlich von Prag, sollten abgerissen werden. An ihrer Stelle werde ein Denkmal entstehen, das an die von den Nationalsozialisten inhaftierten Roma erinnern soll. Von den im Lager gefangengehaltenen 1.300 Roma kamen mehr als 300 ums Leben, andere wurden ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert.