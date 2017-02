KZ-Gedenkstätte Dachau Gestohlenes Eingangstor kommt heute zurück

Ein Replikat des Tores - es wurde nach dem Diebstal des Originals geschaffen. (dpa/picture-alliance/Peter Kneffel)

Die KZ-Gedenkstätte Dachau erhält heute ihr vor mehr als zwei Jahren gestohlenes Eingangstor zurück.

Es soll nicht mehr an seinen ursprünglichen Platz eingesetzt, sondern nach einer Restaurierung Bestandteil der Dauerausstellung in Dachau werden. Unbekannte hatten das Tor im November 2014 gestohlen. Im vergangenen Dezember war es nach anonymen Hinweisen auf einem Parkplatz nahe der norwegischen Stadt Bergen entdeckt worden. Das Tor trägt die Aufschrift "Arbeit macht frei" und gilt als Dokument des menschenverachtenden Zynismus' der Nazis. Sie ermordeten allein in Dachau etwa 41.500 Menschen.