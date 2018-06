Ein halbes Jahr nach Anklageerhebung gegen zwei ehemalige Wachmänner des NS-Konzentrationslagers Stutthof ist noch nicht entschieden, ob es zum Prozess kommt.

Wie das Landgericht Münster mitteilte, sind die beiden heute über 90-jährigen Männer derzeit nur eingeschränkt verhandlungsfähig. Das hätten ärztliche Gutachten ergeben. Demnach könnten die Angeklagten maximal dreimal pro Woche an einer zweistündigen Verhandlung teilnehmen.



Die Staatsanwaltschaft Dortmund legt den beiden Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen zur Last. Sie waren zwischen 1942 und 1945 als Wachmänner im KZ Stutthof bei Danzig eingesetzt. Da sie damals noch keine 21 Jahre alt waren, würde der Prozess gegen sie vor der Jugendkammer des Landgerichts stattfinden.

