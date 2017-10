Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat gegen einen ehemaligen Wachmann des Vernichtungslagers Lublin-Majdanek Anklage erhoben.

Wie die Behörde mitteilte, wird dem 96-Jährigen Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Der damals 22 Jahre alte Beschuldigte soll als Angehöriger der SS zwischen August 1943 und Januar 1944 regelmäßig Wachdienst in dem Lager geleistet haben. Außerdem habe er von den Massentötungen gewusst. Am 3. November 1943 wurden in dem Lager in dem von den Nationalsozialisten besetzten Polen mindestens 17.000 deportierte jüdische Gefangene erschossen.