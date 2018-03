Der Länderfinanzausgleich lag im vergangenen Jahr auf einem neuen Rekordhoch.

Die Behörden haben 2017 insgesamt 11,2 Milliarden Euro von reicheren Bundesländern eingesammelt und an ärmere verteilt. Das war ein Plus von mehr als 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Bayern war mit knapp 5,9 Milliarden Euro erneut größter Geldgeber, gefolgt von Baden-Württemberg mit 2,8 Milliarden und Hessen mit 2,5 Milliarden Euro. Hamburg gehörte erstmals seit Einführung des Länderfinanzausgleichs zu den Geber-Ländern und zahlte 40 Millionen ein. Auf der Nehmerseite hat Berlin erneut am meisten profitiert: Rund 4,2 Milliarden Euro und damit knapp 38 Prozent der Gesamtsumme wurden aus der Gemeinschaftskasse an die Hauptstadt überwiesen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.