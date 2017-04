"Drum prüfe, wer sich vier Jahre bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet". Man darf wohl jetzt schon eine sinngemäße Anleihe bei Schillers Lied von der Glocke nehmen beim Ausloten der Frage, welche unserer Parteien schon wissen, was ihre Stunde geschlagen hat. Spätestens nach der Saarland Wahl, so scheint es, ist allenthalben in den Parteizentralen eine gewisse Nervosität eingezogen.



Dies vor allem bei den Sozialdemokraten, die sich offenbar auch heute noch nicht von ihrer Schlappe an der Saar erholt haben. Ihre vermeintliche Wahlkampflokomotive Martin Schulz ist mit seinen Träumen von einer rot-rot-grünen Machtoption unverhofft entgleist. Überraschend milde geht Schröder im neuesten "Spiegel" mit Martin Schulz und dessen Kritik an der Agenda 2010 um. Da ist wohl auch ein wenig Altersmilde im Spiel, denn Schulz hatte ziemlich drastisch nach seiner Meinung ungerechte Folgen der Agenda auf- und angegriffen. Stattdessen warnt ihn Gerhard Schröder per "Spiegel"-Interview vor einer Kooperation mit der Linken und der, wie er sagt, Familie Lafontaine.



Das nimmt sich zwar bissig aus, ist wohl auch so gemeint, lässt dem Ex-Kanzler in Sachen alte Rechnungen mit seinem ziemlich besten Politfeind wohl doch keine Ruhe. Irgendwie ein politisches "Déjà vu". Schröders Warnung vor einer Einheirat in diese rote Familienbande soll wohl so etwas wie ein Schlusspunkt in dieser Diskussion sein. Basta! Zumal linksorientierte Wähler dann wohl doch lieber ihre Stimme dem Original als der Kopie gäben. Hoffentlich hat der neue Hoffnungsträger das kapiert



Dasselbe gelte übrigens für die Union und deren mögliche Gelüste nach Rechtsaußen. Die sind zwar noch gar nicht so recht auszumachen, vielmehr driftet die Union selbst ziemlich weit nach rechts, etwa in Fragen der inneren Sicherheit, doch eine Koalition mit der AFD wird dort nicht einmal angedacht.



Eher schon mit der FDP, schwarz-gelb lässt grüßen. Doch genau diese Koalition mit der Union ist der FDP noch schlechter bekommen als den Sozialdemokraten. Noch heute muss die FDP um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die SPD hat wohl endlich begriffen, dass ihr die Rolle des Juniorpartners in der Union nicht besonders gut bekommen ist, denn ihre Programmatik wurde von Angela Merkel mit List und Tücke usurpiert.

Bleibt den Sozialdemokraten nur die Ampel?

Bliebe für die Sozialdemokraten als vorläufige Machtoption für Berlin noch eine Ampelkoalition mit den Grünen und den Liberalen. Bei dieser "melange à trois", also gewissermaßen einem bürgerlichen Dreier, wird von allen Beteiligten eine Kompromissbereitschaft bis hin zu Selbstverleugnung vonnöten sein. Eine solche politisch wilde Ehe kann nur schiefgehen.



Und so ist nur allzu gut nachzuvollziehen, mit welch einer Gelassenheit Angela Merkel momentan diesen Farbenspielchen zuschaut. Dies umso mehr, als die potentiellen Juniorpartner der SPD selbst um ihre Sitzplätze im Reichstagsgebäude bangen müssen.



Angesichts der zu erwartenden und zu begrüßenden stärkeren Wahlbeteiligung wird es enger für die kleinen Parteien.



Nahezu sechs Monate vor der Bundestagswahl kann also nur spekuliert werden. Wegweisend könnten die beiden Landtagwahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sein. Die Demoskopen sehen Torsten Albig und Hannelore Kraft, beide SPD, vorn. Doch nicht zuletzt das Saarland, als die professionellen Auguren ein Kopf an Kopf Rennen vorhersagten, hat gezeigt, dass auch sie nicht wussten, was die Glocke schlagen würde. Auch dazu nochmals Schiller: "Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang…"