Laut dem in Nordsyrien tätigen deutschen Arzt Michael Wilk wird die humanitäre Lage in Afrin immer dramatischer - und die internationale Gemeinschaft schaue untätig zu. Wilk sagte im Deutschlandfunk, Frauen brächten ihre Kinder am Straßenrand zur Welt. Er schäme sich dafür, welch immenses Unheil in Afrin mit deutschen Waffen angerichtet werde.

Die türkische Armee geht in Afrin seit Monaten gegen Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz vor. Mehrere hunderttausend Menschen seien aus dem Gebiet Afrin geflohen und hielten sich nun meistens unter freiem Himmel auf, sagte Wilk. Schätzungsweise bis zu 200.000 Menschen benötigten dringend Unterstützung wie Zelte oder Decken. Wilk erklärte weiter, nachts sei es empfindlich kühl. "Frauen bringen ihre Kinder am Straßenrand zur Welt. Man kann sich die Szenen kaum vorstellen", so der Arzt. Bitten um Unterstützung bei den Vereinten Nationen oder dem EU-Menschenrechtsrat seien unbeantwortet geblieben. "Es kam noch nicht mal der Hauch einer Antwort."



Deutliche Kritik richtete Wilk auch an die Bundesregierung. Die deutschen Waffenexporte richteten immenses Unheil an. "Ich schäme mich dafür und ich halte das Tun und vor allem das Nichttun für völlig verantwortungslos, was die deutsche Regierung anbelangt."



Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, forderte die Bundesregierung auf, das türkische Vorgehen um die nordsyrische Stadt Afrin zu verurteilen. In der "Frankfurter Rundschau" sprach er von einer völkerrechtswidrigen Aggression.



Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Montag, mit der Türkei verbündete syrische Milizen hätten in großem Ausmaß Geschäfte, Häuser und Regierungsgebäude ausgeraubt. Der Sprecher der Kurdenmiliz YPG, al-Hassaka, sagte, die Eroberer hätten Gebäude angezündet und religiöse Statuen zerstört - so wie früher die Terrormiliz IS.



Nach Darstellung der Regierung in Ankara hat die türkische Armee das syrische Afrin inzwischen eingenommen. Präsident Erdogan drohte damit, auch militante Kurden im Norden Iraks anzugreifen, falls die Regierung in Bagdad diese nicht ausschalte.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.