Lahti Skispringerin Vogt holt erneut WM-Gold

Weltmeisterin Carina Vogt aus Deutschland jubelt über den Sieg im Skispringen (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die Skispringerin Carina Vogt aus Degenfeld hat bei der WM im finnischen Lahti die Goldmedaille gewonnen.

Die Titelverteidigerin siegte vor den Japanerinnen Yuki Ito und Sara Takanashi. Die deutschen Kombinierer errangen in Lahti einen Vierfach-Erfolg. Im Einzelwettbewerb von der Normalschanze holte Titelverteidiger Johannes Rydzek Gold. Silber ging an Eric Frenzel, Bronze an Björn Kircheisen. Den vierten Platz belegte Fabian Rießle.