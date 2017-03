Im Erzbistum München und Freising dürfen ab Herbst in ausgewählten Pfarrverbänden auch Laien Führungsaufgaben übernehmen.

Haupt- und Ehrenamtliche sollen diese Pfarreien gemeinsam mit einem Priester als gleichberechtigte Kollegen leiten. Kardinal Marx, der das Pilotprojekt in München vorstellte, sprach von einem großen Umbruch in der Geschichte der Kirche. Kurz nach seinem Amtsantritt in der bayerischen Landeshauptstadt 2008 hatte Marx noch gefordert, dass an der Spitze jeder Pfarrei ein Priester stehen müsse.