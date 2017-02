Lambsdorff (FDP) Griechenland sollte aus der Euro-Zone austreten

Der FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff (imago / Metodi Popow)

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Graf Lambsdorff, hat einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone gefordert.

Das Land solle aber EU-Mitglied bleiben, sagte Lambsdorff der "Heilbronner Stimme". Nach Einschätzung des FDP-Politikers sieht der Internationale Währungsfonds die Schuldentragfähigkeit Griechenlands als nicht gegeben an und schließt deshalb eine Beteiligung am dritten Hilfspaket aus. Finanzminister Schäuble habe im Bundestag versprochen, dem Hilfspaket nur dann zuzustimmen, wenn auch der IWF einsteigt. Es sei nun an der Zeit, die Dinge zu begradigen, meinte Lambsdorff. - Der Währungsfonds hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen.