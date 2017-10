Der stellvertretende FDP-Fraktionschef, Lambsdorff, will drei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung für Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungshilfe ausgeben.

Das sollten den Deutschen Frieden, Fluchtursachenbekämpfung und Sicherheit wert sein, sagte er der Zeitung "Welt am Sonntag". Man werde das in den Sondierungen vorschlagen. Dann könne mal mehr Geld in die Entwicklungshilfe fließen und mal mehr Geld für eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr zur Verfügung stehen. Der Verteidigungsetat müsse auf jeden Fall steigen. - Bei den Sondierungsgesprächen mit Union und Grünen mahnte er zur Geduld. Man stehe noch ganz am Anfang der Beratungen, da sei es normal, dass es auch mal rumpele, meinte Lambsdorff.